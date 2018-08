Nederland past reisadvies naar Suriname aan na protest Surinaamse regering

DEN HAAG, 5 aug – Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar reisadvies voor Suriname afgelopen week aangepast na protest door de Surinaamse regering. “Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. De rubriek ‘criminaliteit’ is bijgewerkt” zo luidt de tekst op de site van het Nederlandse ministerie.

Aan de Nederlandse autoriteiten is duidelijk gemaakt dat de veiligheidssituatie in Suriname onder controle is en dat daartoe alle maatregelen getroffen zijn ten einde deze op duurzame wijze te garanderen. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in Suriname.

In reactie hierop heeft de Tijdelijk Zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade in Suriname, op 02 augustus 2018 een nota overhandigd aan de Wnd. Directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, Ambassadeur Luziano Truideman, waarin met name melding wordt gedaan over de actualisatie van het reisadvies.

De rubriek criminaliteit luidt nu als volgt: “In Suriname komt (gewelddadige) criminaliteit voor. Vaak gaat het om incidenten en is het geweld niet specifiek gericht tegen toeristen. Criminelen gebruiken vaak vuurwapens of kapmessen.”