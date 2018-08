‘Laatste bauxietvoorraden Suriname worden in gijzeling genomen’

PARAMARIBO, 5 aug – De laatste voorraden bauxiet die Suriname nog rijk is, worden in gijzeling genomen. Dit zegt oud-president Ronald Venetiaan. Tijdens een lezing voor de Nationale Partij Suriname, NPS, toonde hij boosheid. De huidige regeerders doen niet al te veel moeite multinational terecht te wijzen. Alcoa en dochterbedrijf Suralco krijgen alle ruimte om zich niet aan hun plicht te houden. Daar bovenop lijkt de regering geneigd de laatste voorraden in West-Suriname te willen monopoliseren.

Alcoa krijgt mogelijk de eerste keus. Pas over vijf jaar hoeft een besluit te worden genomen. Intussen zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Maar dat is totaal overbodig. De winbare hoeveelheden zijn al bekend. “Ik weet niet wat voor studies men nog meer wil”, zei Venetiaan. Het heeft er veel van dat tijd gewonnen moet worden. Tegelijkertijd worden eventuele investeerders buiten de deur gehouden.

Venetiaan vindt het hoog tijd voor het parlement om in te komen. Het is de enige manier om voor Suriname zoveel mogelijk voordeel te halen. Tijdens zijn presidentschap hield een topfunctionaris van Alcoa de regering voor dat ruim twee miljard dollar geïnvesteerd zou worden. In West-Suriname zouden een aluinaardefabriek, aluminiumsmelterij en een energiecentrale worden opgezet. Het plan ging niet door.