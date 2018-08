Suriname wil flesvoeding baby’s aan banden leggen

PARAMARIBO, 4 aug – Als het aan de Surinaamse minister van Volksgezondheid ligt komt er een wet die kunst babyvoeding in fles voor pas geboren zuigelingen aan banden moet leggen. De Surinaamse overheid is voorstander van borstvoeding gedurende de eerste 6 maanden van pas geboren baby’s.

Dat zei minister Antoine Elias bij de lancering van de Borstvoeding Week. Hij gaf aan dat minder dan drie procent van de Surinaamse moeders hun kinderen de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding geeft. En dat is slecht.

Moedermelk is namelijk dé ongeëvenaarde superieure babyvoeding en is soortspecifiek; alle vervangende voedingsmogelijkheden zijn wezenlijk anders. Het borstgevoede kind is het uitgangspunt of normatieve voorbeeld, waartegen alle andere voedingsmethodes moeten worden afgezet wat betreft groei, gezondheid, ontwikkeling en alle andere voordelen op de korte en lange termijn.

Het ministerie is inmiddels bezig met de wet aldus de minister.