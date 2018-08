Suriname volgt ontwikkelingen rond ebolavirus op de voet

PARAMARIBO, 4 aug – Suriname blijft bedacht op eventuele bedreigingen vanwege het ebolavirus. Dit zegt Jerry Slijngard, coördinator bij het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Relevante ontwikkelingen in vooral Afrika worden op de voet gevolgd. De door Amerika geschonken beschermende kleding verkeert nog in goede staat. De duizend zogenaamde ebolapakjes kunnen elk moment ter beschikking worden gesteld van hulpverleners. Die zijn ook getraind.

Dat was al in 2015. Toen heeft de Nationale Garde van South Dakota personeel getraind van medische instellingen, de politie, de brandweer en het leger. Het betrof een voorzorgsmaatregel met het oog op de uitbraak van ebola in meerdere Afrikaanse landen. Slijngard zegt tegenover de Ware Tijd dat de beschermende kleding nog goed is en veilig is opgeborgen. Een deel is bij het NCCR en een ander deel bij het ministerie van Volksgezondheid.

Zowel Volksgezondheid als het NCCR blijven alert. President Desi Bouterse zei dat Suriname extra redenen heeft om zich zorgen te maken. De grenzen van het land zijn open en moeilijk te controleren. “Het is een serieus probleem”, zei Bouterse. Als voorzorgsmaatregel wordt ook zo nauw mogelijk contact onderhouden met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de buurlanden.