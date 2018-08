Scholieren in Suriname protesteren tegen verhoging inschrijfgeld

PARAMARIBO, 4 aug – Scholieren in Suriname protesteren tegen het voornemen van de regering om het inschrijfgeld voor scholen te verhogen. Ook de eigen bijdrage in de dekking van materiaalkosten wordt opgeschroefd. Een groep onder leiding van Livio Aminto en Edgar Sampie heeft een petitie ingediend bij het parlement. Gevreesd wordt dat vooral in het binnenland veel jongeren buiten de boot zullen vallen. En dit onder een regering die de leerplichtige leeftijd juist heeft verhoogd.

Waar kinderen vroeger tot hun twaalfde jaar naar school moesten, is het nu tot het zestiende jaar. “Het is dezelfde regering die nu maatregelen treft, waardoor onder andere jeugdigen uit de boot van verdere educatie zullen vallen. Wij zijn fundamenteel tegen het op korte termijn verhogen van schoolgelden”, staat in de petitie. Van de regering worden eerder stimulansen verwacht.

Onder andere moeten meer scholen worden gebouwd. “Zodat alle kinderen geplaatst kunnen worden en het groot aantal leerlingen per klas zodanig teruggebracht kan worden, dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt”. Verwacht wordt dat kosten voor onderwijs betaalbaar worden gehouden voor de samenleving. Mensen hebben het al moeilijk genoeg onder de huidige economische omstandigheden.