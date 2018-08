KennisKring discussieert over de Suralco affaire in Suriname

PARAMARIBO, 5 aug – KennisKring heeft de politieke discussies gevolgd over de Suralco affaire in Suriname en gaat haar focus op dinsdag 7 augustus a.s. ook leggen op deze topic om 20.00u in Lalla Rookh. De Suralco Affaire raakt elke burger van dit land. Alle berichten over wel of geen ontmanteling hebben veel verwarring gebracht in de samenleving. Wie spreekt de juiste productie taal van het volk. Wat zeggen oppositie, coalitie, het bedrijfsleven, de regering, de presidentiele commissie. KennisKring heeft de gastsprekers dr. ir. Viren Ajodhia, energy consultant, drs. Derrick Ferrier, directeur Ceswo en de jurist Mr. Serena Essed gevraagd om hun updated blik te doen werpen op deze affaire.

Suriname heeft een heel gebied onder water gezet, dorpen verplaatst, offers gebracht, een Amerikaanse investeerder binnen gehaald, een Brokopondo Overeenkomst in 1958 voor 75 jaar getekend. Deze eindigt in 2033 doch zijn de energie zuipende potrooms allang gesloten, investment focus naar andere landen verplaatst en hebben vorige regeringen tegen een hoger tarief elektriciteit gekocht van de Suralco om die vervolgens door te verkopen via de EBS aan huishoudens en het bedrijfsleven. Trinidad heeft haar nationale productie mededankzij haar elektriciteitstarievenbeleid een stimulans gegeven hetgeen wij in onze supermarkten merken en zijn zelfs enkele van onze fabrikanten gesloten. Suriname staat op een kruispunt daadkracht te tonen om eindelijk duurzame ontwikkeling te brengen. De deskundigen zullen hun visie geven alsook aanbevelingen doen. sten mogen meer maatregelen tegen Suriname verwacht worden. Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kenniskring KK, bestaat ruim 20 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven.

Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage @ srd. 20,- ter dekking van kosten van die avond.