CKC BEM beste exposant Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs in Suriname

PARAMARIBO, 4 aug – Bij de afsluiting van de 8e Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs 2018, woensdag in de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, is het beton- en bouwmaterialenbedrijf CKC BEM, tot beste exposant uitgeroepen. Het is een traditie dat de organisatie aan het einde van de zesdaagse beurs vijf bijzondere exposanten in de schijnwerpers zet.

De vier overige bedrijven: 2. Hatramij N.V.; 3. Benjamin Moore; 4. Mobichen Trading N.V.; 5. Rudisa. De exposanten zijn gekozen op basis van de prestatie van de beursstand, creativiteit, klantvriendelijkheid en flexibiliteit in de omgang met bezoekers en collega-exposanten.