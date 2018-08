De Surinaamsche Bank neemt liever geen euro’s van Nederlanders

PARAMARIBO, 3 aug – Buitenlanders, vooral Nederlanders, kunnen liever hun euro’s zo snel mogelijk omwisselen bij een bezoek aan Suriname. Dit meldt de Times of Suriname. De Surinaamsche Bank, DSB, wil de omloop van euro’s zo veel mogelijk ontmoedigen. Buitenlanders krijgen een hogere wisselkoers als ze Surinaamse dollars trekken bij een geldautomaat. Dat kan als gebruik wordt gemaakt van een credit card. Anders moet maar een Nederlandse pinpas worden aangesproken.

Contant geld in vooral euro’s is niet langer standaard voor onder meer DSB. Volgens de krant neigen ook andere banken naar het invoeren van soortgelijk beleid. Directe aanleiding vormt het vasthouden van de geldzendingen uit Suriname door de Nederlandse justitie. Het gebruik van de credit card pakt sowieso voordeliger uit. Volgens DSB-woordvoerder Renate Cruden is de wisselkoers veel hoger bij transacties met de credit card.

De wisselkoers die wisselkantoren aanbieden, ligt aanmerkelijk lager. Het is wel aan te raden de transacties zo ruim mogelijk te nemen. DSB brengt namelijk ruim twee euro per transactie in rekening. Het kan dus snel oplopen. Behalve bij de bank, kan ook bij meerdere handelszaken gebruik worden gemaakt van de Nederlandse pinpas. Wat wel vaak voorkomt, is dat buitenlanders vergeten hun pinpas open te stellen voor gebruik buiten Europa.