Grote tentoonstelling i.v.m. 45 jaar onafhankelijkheid Suriname

AMSTERDAM, 2 aug – Suriname is in november 2020 45 jaar onafhankelijk. De Nieuwe Kerk Amsterdam komt daarom vanaf oktober 2019 tot februari 2020 met een grootse tentoonstelling over het land. Een tentoonstelling die, net als het land zelf, divers en kleurrijk is en die verbindt, verrijkt en verrast.

De Nieuwe Kerk werkt hiervoor samen met tal van organisaties en personen in Suriname en Nederland. Met de ambitie om uiteindelijk de bekende, maar vooral ook de onbekende facetten van Suriname te laten zien aan een breed publiek.

Het publiek zal aan de hand van historische objecten, kunst, filmfragmenten, fotografie, mode, muziek en nog veel meer, worden meegenomen naar Suriname.