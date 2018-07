Ook bij Korps Brandweer Suriname verzet tegen loonreeks ambtenaren

PARAMARIBO, 31 jul – Na de politie willen nu ook de leden van het Korps Brandweer Suriname, KBS, af van de loonreeks voor ambtenaren. Het Functie Informatie Systeem Overheid, Fiso, is voor de meeste brandweerlieden niet meer acceptabel. Dit meldt de Times of Suriname. Er wordt een forse loonsverhoging verwacht, nu ook de politie een aanbod van vijf en twintig procent afwijst.

De vijf en twintig procent is wat ambtenaren tegemoet mogen zien. Het is het maximale dat in het eisenpakket voorkomt van ambtenarenvakcentrale C.L.O. Dat was voor de Surinaamse Politiebond al aanleiding om Fiso van de hand te wijzen. Het systeem wordt als beperkend ervaren. Wat de brandweerlieden vooral steekt, is dat er niets meer vernomen wordt over een ingediend wensenpakket.

Beloofd was dat het zo gauw mogelijk besproken zou worden. Nu dit maar niet gebeurt, willen de brandweerlieden dat tenminste de looneis gelicht wordt. Daar moet maar apart over onderhandeld worden. Van Fiso willen de brandweerlieden in elk geval niets meer weten. De regering heeft ruimte en tijd gevraagd om zaken door te nemen. Daar wordt begrip voor getoond, maar het mag ook weer niet te lang gaan duren.