Kasekogroep Sabakoe klaar voor New York City Tour

AMSTERDAM, 31 jul – De populaire kasekogroep Sabakoe uit Nederland is helemaal klaar voor de New York City Tour 2018. Dit zegt voorzanger Steven Maayen. “We zijn er helemaal klaar voor en hebben een speciaal repertoire in het elkaar gezet. De band zal zich van zijn beste zijde laten zien.

De Sabakoe 2018 NYC Tour vindt plaats op de vooravond van de Sranan Dei in New York maar de groep zal niet optreden op deze dag. Wij hopen dat de bezoekers zich daarin niet vergissen benadrukt showpromotor Harvey Baarn van Big Entertainment. Het gaat om slechts twee optredens, namelijk de welkomstparty op vrijdag 3 augustus in Jamaica Queens, New York en de All White Sunset Party Cruise, een boottocht op zaterdag 4 augustus.

Er reist een groep fans uit Nederland en Suriname mee naar New York. De trip is door Sabakoe en Big Entertainment georganiseerd. Sabakoe bezoekt New York voor de tweede keer. In 2003 werd de groep voor eerst naar de VS gehaald. Sabakoe bestaat langer dan 31 jaar en heeft meer dan 14 Cd’s uitgebracht.