Dorpshoofden en basja’s in Suriname gaan over op giraal geld

PARAMARIBO, 31 jul – Kapitein Saaki Sipeiman heeft dinsdag zijn pinpas na ontvangst meteen uitgetest. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in Suriname heeft de afgelopen maanden samen met de Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) bijna 450 dorpshoofden en basja’s bijgestaan om een bankrekening te openen. Hun maandelijkse honoraria wordt voortaan naar die rekeningen overgemaakt. De kostbare en onveilige missies naar het binnenland om contanten uit te betalen aan dignitarissen behoort daarmee tot het verleden.

Het gebeurde wel eens dat de rechthebbenden juist op de onverwachte betaaldag op hun kostgrondje waren of in een ander dorp. Het gevolg was dat ze nog eens enkele maanden moesten wachten op de ‘geldboot’. Op die manier hebben sommigen achterstanden die tot meer dan een jaar zijn opgelopen. Met de symbolische overhandiging van de pinpasjes dinsdag op de SPSB, breekt voor de dorpshoofden en hun assistenten een nieuw tijdperk aan. Volgens Sipeiman was het snel wennen, bij de eerste poging al lukte het pinnen van SRD 50.

Hoewel de pinautomaten of bankfilialen schaars zijn in het binnenland, hebben de meeste dignitarissen liever het geld op hun rekening dan op een rekening van de overheid. Ongeveer 60 dignitarissen beschikken nog niet over een rekening. Landelijk zijn er in totaal bijna 1.900 Inheemse en Marron dignitarissen in verschillende categorieën en niveaus, variërend van graman (stamhoofd) tot basja (assistent van de kapitein).