VHP betreurt stopzetting zoektocht massagraf in Suriname

PARAMARIBO, 30 jul – Het stopzetten van de zoektocht naar het massagraf van hindoestaanse contractarbeiders is een grove fout. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. De regering zegt geen geld meer te hebben voor het project dat in 2013 aanving. Het besluit komt niet goed aan. “Het opgraven van het massagraf op de plantage Mariënburg is een morele plicht van de overheid tegenover de Surinaamse samenleving”, aldus de VHP.

Het project moet worden hervat. “Gebrek aan geld mag geen excuus zijn als het gaat om onze nationale geschiedschrijving. Mariënburg laat ons weer eens beseffen dat wie zijn geschiedenis niet kent, gedoemd is haar te herhalen”, stelt de VHP. Honderd en zestien jaar geleden zijn zestien Brits-Indische contractarbeiders door koelbloedige executie omgebracht. De contractarbeiders voerden verzet tegen onderdrukking.

De werkomstandigheden toen werden als onmenselijk ervaren. “Onderzoek heeft uitgewezen dat erfgoed verbindt. Dit is essentieel in een pluriforme samenleving. Wij moeten elkaars geschiedenis kennen, en ook elkaars helden samen gedenken. Gedeelde kennis van ons verleden is belangrijk in een democratisch land, mensen moeten zich verbonden voelen om zich voor het ‘algemeen belang’ te willen inzetten”, aldus de VHP.