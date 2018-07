Strafeis tegen Desi Bouterse onveranderd: twintig jaar cel

PARAMARIBO, 30 jul – De strafeis tegen Desi Bouterse is niet veranderd. Auditeur militair Roy Elgin ziet geen aanleiding tot het wijzigen van zijn aanvankelijke strafeis. Dit bleek bij de voortzetting van het strafproces rond de decembermoorden. Ook tegen Etienne Boerenveen wordt nog steeds twintig jaar gevangenisstraf gevorderd. Alleen de voormalige militair en hoofd van de strafgevangenis Santo Boma, Jimmy Stolk, mag lopen.

Elgin had begin dit jaar al gevorderd dat Stolk wordt vrijgesproken. Het is ook wat Henk Veldkamp, advocaat van Stolk, bepleitte bij de Krijgsraad. Stolk was door toenmalig legerofficier Paul Bhagwandas opgedragen de later doodgeschoten militair Sheombar naar het Fort Zeelandia over te brengen. Sheombar zat opgesloten te Santo Boma voor zijn betrokkenheid bij een couppoging tegen het militair regime.

Volgens Veldkamp kan Stolk geen opzet of behulpzaamheid tot het plegen van moord worden verweten. Stolk zelf heeft van meet af aan ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. De auditeur-militair heeft ook gevraagd dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard in de zaak tegen Arthy Gorré. De voormalige legerofficier en couppleger is eerder dit jaar overleden.