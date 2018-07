Overheid Suriname waarschuwt weer voor nep FB accounts

PARAMARIBO, 30 jul – De overheid in Suriname heeft de gemeenschap weer eens erop geattendeerd extra alert te zijn bij het accepteren van vriendenverzoeken op Facebook. “Het is gebleken dat leden van de regering erg ‘in de smaak vallen’ bij onverlaten om van hen een nepaccount te maken. Via dat nepaccount worden mensen op een dwaalspoor gebracht en in sommige gevallen zelfs overhaald om een lening aan te gaan” aldus de overheid via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is onder meer ook slachtoffer van het bovenstaande. Van de bewindsman zouden er tientallen fake accounts zijn waarmee onvoorzichtigen bij de neus genomen worden. Eerder werd een nepprofiel van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in Suriname door Facebook verwijderd.

Het NII doet wederom en beroep op de samenleving extra alert te zijn gezien het feit dat onverantwoordelijken maar niet van ophouden weten. Er worden nog steeds nepaccounts aangemaakt waarmee burgers op een dwaalspoor gebracht worden, aldus de overheid.