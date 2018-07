Roué Verveer kondigt nieuwe one man show in Suriname aan

AMSTERDAM, 29 jul – De bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Roué Verveer komt met een nieuwe one Man Show naar Suriname. Dat maakte hij afgelopen week op zijn Facebookpagina bekend. Theater Thalia is al voor een aantal dagen geboekt. Wanneer de shows precies zullen plaatsvinden, is nog niet bekend.

De laatste one man show van Verveer ‘Tjar A Lobi’ was in 2015. In juli 2011 gaf hij onder de naam ‘Hor A Lafu’ ook succesvolle shows. Verveer, die van tien tot zeventien juli in zijn geboorteland Suriname vertoefde in verband met de verjaardag van zijn moeder, vindt dat het nu weer tijd is voor een nieuwe one man show.

Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld! Zijn nieuwste tevens achtste theatervoorstelling heet ‘Heppie De Peppie’. In de eerste helft van 2018 was Roué met de theatergroep Caribbean Combo met een nieuwe show in de theaters in Nederland te zien. Zijn ‘Heppie de Peppie’ theatertour wordt in oktober 2018 hervat.