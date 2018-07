Notaris in Suriname gooit doek in de ring na reeks aanklachten

PARAMARIBO, 29 jul – Dipak Chitoe heeft bedankt als notaris. Na een reeks klachten over vermeende malafide praktijken houdt hij het voor gezien. Bij het tuchtcollege voor notarissen lopen zes aanklachten tegen Chitoe. Strafrechtelijke vervolging is niet uitgesloten. Voormalige cliënten zeggen ernstig te zijn benadeeld. Kennelijk heeft de notaris de bui zien hangen. Nauwelijks vijf jaar terug was hij het die zich tot de rechter wendde.

Als kandidaat-notaris voelde hij zich in het kruis getast. Hij eiste eerherstel in een kort geding tegen het tijdschrift Parbode dat praktijken belichtte van een niet bij naam genoemde kandidaat-notaris.De beledigde partij uithangen zal nu niet meer opgaan. “Hij zit goed fout en aan hem is de keuze gegeven om de eer aan zichzelf te houden. Dus hij heeft zelf zijn ambt opgezegd”, zegt een anonieme bron tegenover de Ware Tijd.

Advocaten en notarissen weten van de zaak, maar houden de lippen stijf op elkaar. Nu is Chitoe weg. Over onfrisse praktijken van sommige notarissen gaan al jaren allerlei geruchten rond. Met het vertrek van Chitoe zal het niet ophouden. Zo nu en dan klappen benadeelde burgers publiekelijk uit de school. Het gaat dan om meer namen dan ene Dipak Chitoe alleen.