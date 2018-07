Kogel die jongen(11) in Suriname doodde kwam uit omgebouwde windbuks

PARAMARIBO, 29 jul – De kogel uit een windbuks die afgelopen vrijdag een 11-jarige jongen in Suriname dodelijk trof komt niet uit een gewone windbuks, maar uit een tot rifle omgebouwde buks. Dit soort wapens kunnen 6mm rifle patronen afschieten die veel meer schade aanrichten dan gewone buks kogeltjes. Dat meldt de politie in Suriname.

Veel windbuksen gebruiken 4,5 of 5,5mm loden kogeltjes. Deze kogels zijn uiteraard ook gevaarlijk maar zelden dodelijk. Om meer kracht te genereren worden buksen omgebouwd of getuned tot zogenaamde rifles. De schietkracht neemt toe en er kunnen zwaardere kogels waaronder de 6mm rifle patronen afgeschoten worden.

Afgelopen vrijdag werd de 11-jarige jongen door zijn 17-jarige neef per ongeluk doodgeschoten met de omgebouwde buks van zijn vader. Deze had een 6mm rifle patroon in de omgebouwde buks laten liggen en toen de jongens met de buks bezig waren ging deze af. De 11-jarige werd in de borststreek geraakt en overleed kort daarna.

De 17-jarige en zijn vader werden aangehouden voor dood door schuld en overtreding van de vuurwapenwet. Ook is het wapen in beslag genomen.