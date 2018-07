Surinaamse politie gooit beloningssysteem voor ambtenaren overboord

PARAMARIBO, 27 jul – Bij het Korps Politie Suriname moet een ander beloningssysteem worden gehanteerd. De Surinaamse Politiebond accepteert het Functie Informatie Systeem van de Overheid, Fiso, niet langer. Aanleiding is de vijf en twintig procent loonsverhoging die er zit aan te komen voor ambtenaren. Ambtenarenvakcentrale CLO en de overheid zijn in onderhandeling. Maar voor de politiebond is het niet genoeg.

Er zal apart onderhandeld moeten worden. Aangezien de loonstructuren bij de overheid gebonden zijn aan het Fiso, moet dat maar overboord. Volgens de woordvoerder van de vakbond, Revelino Eijck, zijn er al afspraken gemaakt met vicepresident Ashwin Adhin. Van de vicepresident was begrepen dat er geen ontkomen aan was. De politie zou genoegen moeten nemen met wat met de CLO zal worden overeengekomen.

De algemene vergadering van de politiebond heeft dit gegeven verworpen. Het Fiso wordt niet langer geaccepteerd en zal apart onderhandeld moeten worden. Frappant is dat de CLO altijd kritiek heeft geleverd op het Fiso. Het zou te zeer bepaalde categorieën bevoordelen ten kosre van anderen. Het systeem is steeds gehanteerd als noodzakelijk kwaad. Nu blijkt het grootste verzet van buiten de vakcentrale te worden gevoerd. Met merkbaar effect.