Excuus Blok aan Bouterse toont vleugellamheid

AMSTERDAM, 26 jul [INGEZONDEN] – Terwijl een excuus voor de slavernij, van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, teveel gevraagd was, bood hij aan ‘de regering’ van president Desi Bouterse prompt zijn ‘oprechte excuses’ aan voor zijn omstreden ‘ongelukkige illustraties’. In zijn etno-genetisch nationalistische discours, waarbij hij de stelling verdedigde dat er geen vreedzame multiculturele samenlevingen bestaan, keerde hij zich tegen het voorbeeld van het vreedzaam multicultureel samen leven in Suriname. Blok beweerde dat Suriname een ‘failed state’ was vanwege ‘etnische opdeling’ en plaatste een vraagteken bij Suriname als ‘functionerende rechtsstaat en democratie.’ In zijn excuses aan de regering Bouterse maakte hij geen onderscheid tussen zijn etnocentrische en rechtsstatelijke kritiek. Dat Blok excuses aanbood aan een regering van een president die in Nederland voor drugssmokkel is veroordeeld en tegen wie een strafeis loopt van 20 jaar gevangenisstraf voor meervoudige moord, markeerde morele vleugellamheid.

Blok versus Koninkrijk

Blok heeft met zijn bedenkelijke uitspraken niet in lijn met het buitenlandse beleid van het Koninkrijk der Nederlanden gehandeld. In zijn excuses verzuimde hij de differentiatie aan te brengen tussen zijn gedrag en het officiële beleid van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij compromitteerde daardoor het volkenrechtelijk gezag van het Koninkrijk der Nederlanden in relatie tot een president die de mensenrechten schendt door via een zelfamnestiewet slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en hun nabestaanden, het recht op recht te ontzeggen. Ook met zijn excuus als politieke overlevingsstrategie staat hij buiten het buitenlands (mensenrechten) beleid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als je denkt persoonlijk in een positie te zijn beland om aan een regering van een mensenrechtenschender excuus te moeten aanbieden, dan moet je in landsbelang de eer aan jezelf houden.

Democratuur

Het was toetsbare, ideologische onzin om nu Suriname als ‘failed state’ vanwege ‘etnische opdeling’ te duiden. Maar roept een regering met een drugsveroordeelde en moordverdachte als president inderdaad geen grote vraagtekens op over het functioneren van rechtsstaat en democratie?! Suriname is een democratuur, waarin de rechterlijke macht door de president-hoofdverdachte wordt geïntimideerd, de cultuur van straffeloosheid heerst, ondeugdelijk en corrupt bestuur welig tiert en de staatsmedia en staatsmiddelen partijpolitiek worden aangewend.

Raamverdrag

Dit autoritaire wanbestuur van president Bouterse heeft, in samenhang met daling van de prijzen van goud en olie, Suriname in een ernstige crisis gestort. De bevolking is dramatisch verarmd, de gezondheidszorg is in existentiële crisis en weer krijgt het land vanwege de vele internationale drugsvangsten in media het etiket ‘narcostaat’. Belangrijke hulpbronnen voor rechtsstatelijke en economische wederopbouw zouden via het Raamverdrag voor Vriendschap en Nauwere Samenwerking tussen de republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden gerealiseerd kunnen worden. Maar met Bouterse als president werd het Raamverdrag tot dode letter. Het Raamverdrag kent imperatieve formuleringen als het gaat om de mensenrechten, de democratische rechtsstaat, goed bestuur en rechtshandhaving, niet bepaald de normatieve context waarin Bouterse kan of wil functioneren. Bouterse voelt zich comfortabeler in samenwerking met regimes als dat van ‘kameraad’ Nicolás Maduro van Venezuela.

Agrément

Bouterse houdt Nederland liever op afstand, hij trok zelfs het agrément van de Nederlandse ambassadeur in. Ondanks de volkenrechtelijk bijzondere Surinaams-Nederlandse banden, wil hij geen Nederlandse ambassadeur in Paramaribo. Vanwege zijn persoonlijke (strafrechtelijke) belangen saboteert Bouterse de Surinaamse- Nederlandse betrekkingen. Toen hij agrément voor de Nederlandse ambassadeur introk wist hij niet één argument op te hoesten. Nu komt zijn Nationaal Democratische Partij met een anti-Nederlandse verklaring waarin met terugwerkende kracht de uitspraken van Blok als reden voor het intrekken van agrément voor de Nederlandse ambassadeur, worden misbruikt. Zo speelde Blok, Bouterse in de kaart. De casus Suriname is illustratief voor de onhoudbaarheid van de positie van Stef Blok als minister van Buitenlandse Zaken. Het is bestuurlijk ABC dat je publiek als minister van Buitenlandse Zaken geen private opvattingen die strijdig zijn aan het officiële buitenlandse beleid te berde brengt. Anders dan de ‘binnenlandse’ ministeries zit je in een volkenrechtelijke context, waar je bij een morele knievak heel je land op het wereldtoneel doet buigen. Daarom is bij ernstige blunders aftreden eerder aan de orde. Excuses als damage control kunnen contraproductief zijn, ze kunnen als kompromat door de tegenstander worden aangewend. Daarom accepteerde de regering Bouterse, Blok’s excuses niet.

