Voormalige Surinaamse minister veroordeeld wegens witwassen

PARAMARIBO, 25 jul – Siegfried Gilds, voormalig minister van Justitie & Politie en van Handel & Industrie in Suriname, is in hoger beroep veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. Het Hof van Justitie acht Gilds schuldig aan deelname in witwaspraktijken. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ‘beïnvloeding van verklaringsvrijheid’, het zogenaamd belemmeren van een eerlijk getuigenverhoor. Het betreft een vonnis in een vrij oude strafzaak.

Gilds was van augustus 2000 tot september 2005 minister van Justitie & Politie in het tweede kabinet Venetiaan. Op één september 2005 werd hij minister van Handel & Industrie in het derde Kabinet Venetiaan. Op last van president Ronald Venetiaan moest de toenmalige voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid aftreden. Dat was op negentien januari 2006. Gilds werd formeel in staat van beschuldiging gesteld.

Hij zou met een familielid betrokken zou zijn bij witwassen van geld. Voor het witwassen is hij veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Daar komen drie maanden extra bij voor beïnvloeding van verklaringsvrijheid. De vervolging rekent het Gilds zwaar aan dat hij als minister getracht heeft een getuige onder druk te zetten. De getuige moest een voor de ex-politicus minder bezwarende verklaring afleggen.