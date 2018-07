Ophef over kosten dienstreis van minister BuZa in Suriname

PARAMARIBO, 25 jul – Op social media is de afgelopen dagen flinke ophef ontstaan over de kosten van een dienstreis van de minister van Buitenlandse Zaken in Suriname, Yldiz Pollack-Beighle. De bewindsvrouw was vorige week met een delegatie naar België en Servië en daar werd US$20.000 aan uitgegeven: US$13.350 aan tickets en US$ 5.915 aan dagelijkse kosten voor 3 personen.

“Terwijl het volk pinaart, inschrijfgelden flink worden verhoogd, in de ziekenhuizen te kort is aan essentiële medicijnen, medische verbruiksartikelen, en het uitvallen van noodzakelijke medische apparatuur waardoor mensen doodgaan, is de reislustige minister van buitenlandse zaken Yldiz Pollack-Beighle met een delegatie weer op reis” aldus VHPér Idris Naipal die de zaak naar buiten bracht.

Volgens Naipal zou de regering zogenaamd bezuinigen, echter wordt er flink gereisd op staatskosten oftewel het geld van het volk. De ophef was zo enorm dat de minister via het Nationaal Informatie Instituut in een speciaal filmpje inging op de vewrontwaardiging: