Boek over verbroederingspolitiek Suriname voor minister Blok

DEN HAAG, 24 jul – De oud-Ambassadeur van Suriname in Nederland, de heer Evert Gonesh (voorheen Azimullah), heeft zijn boek over de verbroederingspolitiek in Suriname aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gezonden. Dit naar aanleiding van diens uitspraak ‘Suriname is mislukt vanwege de etnische opdeling’. Het gaat om een door de voormalig ambassadeur in 2015 uitgebrachte publicatie met als titel ‘Jagernath Lachmon; Verbroederingspolitiek in Suriname’.

In een bijgaand schrijven zegt de voormalig ambassadeur “Uw resolute opmerking, dat Suriname juist op grond van deze door ons zo gekoesterde diversiteit moet worden gekwalificeerd als een mislukte staat, heeft iedere Surinamer, ongeacht politieke kleur, rechtstreeks in het hart getroffen”. Gonesh zegt erbij dat Blok in zijn boek kennis kan nemen van de inspanningen die er in de loop der jaren in Suriname zijn gepleegd om tot een vrijwel ongeëvenaarde harmonische multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving te geraken.

“Ik ben ervan overtuigd dat kennisneming van de inhoud van dit boek mede ertoe zal bijdragen om uw oriëntatie op het samenleven in Suriname te doen omslaan in bewondering en liefde” aldus de 80-jarige voormalige ambassadeur, die ook Oud Deken van het Corps Diplomatique te ´s-Gravenhage is.