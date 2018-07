Surinaamse regering overweegt rechtszaak tegen inbeslagname geldzending

PARAMARIBO, 22 jul – De regering overweegt een rechtszaak tegen de inbeslagname van de twee geldzendingen in Nederland. Dit meldt de Ware Tijd. De komende dagen zal overleg worden gevoerd met onder meer buitenlandse deskundigen. De Nederlandse justitie wijkt intussen geen duimbreed. De inbeslagname van eerst ruim negentien miljoen euro en dan vier miljoen blijft gehandhaafd. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zegt dat opties worden bekeken.

Volgens Hoefdraad is bij de eerste geldzending in april sowieso aan de formaliteiten voldaan. Het geld afkomstig van drie lokale handelsbanken is verzonden via de Centrale Bank van Suriname. Volgens Hoefdraad worden de voorschriften van de Financial Action Task Force reeds geruime tijd toegepast. Ook het toezicht van de Centrale Bank van Suriname is volgens de regels geschied.

Parlementslid André Misiekaba zegt dat niet alleen juridische stappen overwogen moeten worden. Ook politiek zou het een en ander bekeken moeten worden. De Nederlandse justitie kan maar niet met steekhoudende argumenten op de proppen komen. De inbeslagname krijgt zo meer een politiek tintje. Daar zou dus politiek antwoord op gegeven moeten worden. Onder meer kan de mogelijkheid van politieke druk met hulp van derden bekeken worden.