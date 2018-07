Ook in Australië zijn ze beledigd en boos op VVD-minister Stef Blok

DEN HAAG, 22 jul – Niet alleen in Suriname is vol ongeloof gereageerd op de halve waarheden die de Nederlandse minister Stef Blok onlangs verkondigde, ook in Australië zijn ze nu beledigd en boos op de VVD-minister. Blok zei “Suriname is een mislukte staat” maar zei ook nog: “Noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont – dus dan vallen Australië en de VS af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid“. En juist die oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals, hebben minister Blok er zaterdag van in kennis gesteld dat ze er nog zijn, schrijft De Volkskrant.

Volgens de krant haalde voorzitter Rod Little van de belangenvereniging van ‘Australië’s Eerste Volkeren’ zijn gram op de multiculturele Australische omroep SBS. ‘Ik zou willen zeggen: zet de feiten eens op een rijtje. Hier ben ik, het levende bewijs dat het Eerste Volk nog steeds bestaat in Australië. We zijn niet weggevaagd.’ Little zei erbij dat de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, Nederland om opheldering moet vragen, aldus De Volkskrant.

In Australië leven circa 600.000 Aboriginals en in de Verenigde Staten leven ongeveer 5 miljoen inwoners die behoren tot de oorspronkelijke indianenstammen die daar al woonden voor de de komst van de Europeanen. Dus ook die uitspraak van Blok klopt niet.