Mikel Haman Award uitgereikt op Roze Zondag van Kwaku Summer Festival

AMSTERDAM, 22 jul – Vandaag is het Roze Zondag op het Kwaku Summer Festival en staat het festival in het teken van de LHBT gemeenschap. Ook wordt een nieuwe award uitgereikt, welke vernoemd is naar de begin dit jaar overleden Surinaams-Nederlandse homoactivist Mikel Haman. De speciale award wordt uitgereikt door ’s werelds eerste openlijke gay royal de Indiase prins Manvendra.

Aids- en homoactivist Mikel Haman was het boegbeeld voor de Surinaams-Nederlandse LHBT- en hiv-gemeenschap. Deze geestelijk vader van Kwaku’s Roze Zondag werd tijdens de editie van 2013 op grootse wijze gehuldigd. Nog tijdens zijn ziekbed kondigde de organisatie aan een award te vernoemen naar deze markante persoonlijkheid.

De uitreiking van de Mikel Haman Award is in handen van de Indiase prins Manvendra, die uit de kast kwam tijdens een show van Oprah Winfrey. De prins is in Nederland ter gelegenheid van de 22ste Internationale AIDS Conferentie (AIDS 2018) in Amsterdam.