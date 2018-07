Santokhi: ‘Problemen Suriname niet door etnische spanningen, maar door regering’

PARAMARIBO, 21 jul – Ook de leider van de Vooruitstrevende Hervormingspartij, Chan Santhoki, heeft gereageerd op de uitspraak van de Nederlandse minister Stef Blok, die zei dat Suriname ‘een mislukte staat is vanwege de etnische opdeling’. Volgens Santokhi zijn de problemen in Suriname niet te wijten aan etnische spanningen, maar aan de huidige regering. ‘Suriname wordt geplaagd door een gebrek aan goed bestuur en ongebreidelde corruptie’ aldus de oud-minister van Justitie.

De Surinaamse regering heeft op haar beurt de Nederlandse zaakgelastigde Jaap Frederiks ontboden en hem een protestbrief overhandigd over de ‘destabiliserende en denigrerende uitspraken’ van Blok. Volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII) zijn de uitspraken van Blok bedoeld om Suriname en zijn bevolking ‘internationaal negatief af te schilderen’, zodat het land geïsoleerd raakt.

Blok heeft eerder deze week in een brief aan de Kamer laten weten te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven. In de brief neemt hij geen afstand van zijn uitspraken en stelt dat hij “te scherpe bewoordingen” heeft gebruikt.