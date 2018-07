Restaurant Chi Min in Suriname ten onrechte in verband gebracht met ratten filmpje

PARAMARIBO, 21 jul – Het populaire Chinees restaurant Chi Min in Suriname is onlangs slachtoffer geworden van kwaadwilligen, die via Whatsapp valse informatie verspreiden over de aanwezigheid van ratten in de keuken van het restaurant. Via Whatsapp wordt een filmpje verspreid waarin een flink aantal grote ratten in een keuken van een restaurant te zien zijn en daarbij wordt de naam van Chi Min genoemd. Het gaat echter om een filmpje uit MaleisiĆ« zoals hieronder te zien is.

De betreffende video is afkomstig van een buitenlands YouTube channel genaamd ‘Channel is Fire’ en origineel gepost door ‘StarMetro’. Het gaat hier om een restaurant in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur en niet van Chi Min restaurant zoals door de kwaadwilligen wordt beweert.

“Wij betreuren het ten zeerste dat men op zo een manier onze goede naam in de samenleving wil breken. Chi-Min onderhoud regelmatig haar keuken en andere ruimtes in samenwerking met de organisatie ‘Suriname Pest Control’ (afgekort SPC), ter voorkoming van ongedierte op onze werkvloer” aldus de directie & staf van Chi Min restaurant in Suriname in een verklaring.