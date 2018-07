Desi Bouterse tegen partijgenoten: Nederland voelt nattigheid

PARAMARIBO – Desi Bouterse heeft leden van zijn Nationale Democratische Partij, NDP, opgeroepen om de gelederen te sluiten. Het is ‘all hands on deck’ in een tijd dat er vanuit Nederland allerlei acties worden ondernomen. Zoals net de geldbedragen van Suriname die worden vastgehouden in Nederland. En de uitspraken van minister Stef Blok. “Als u hoort hoe de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland uitglijdt. Hij kan zich niet inhouden scheldt naar het Surinaamse volk, dan kunt u alleen maar aanvoelen dat den man e firi nattigheid (dat ze nattigheid voelen, red.).”

Daarom zouden vooral leden van de NDP zich anders moeten gedragen. NDP-leden zelf sturen allerlei geruchten over elkaar de wereld in. “De NDP is de afgelopen tijd vaak negatief in het nieuws en de wortel, het begin, is altijd vanuit de NDP. Maar dan is wel de tijd aangebroken, terwijl de aanval massaal is, dat wij NDP-ers, jongeren, vrouwen, ouderen, mannen, dat eenieder moet beseffen dat het nu toch wel all hands on deck is,” zei Bouterse.

De regering zelf tracht voor te gaan. Er wordt ‘veel werk’ verzet. Particulieren en jonge ondernemers worden aangemoedigd om zich in te zetten voor het land. Jongeren van de NDP helpen buurten schoonmaken. Volgens Bouterse is het goed dat partijgenoten de voorbeelden volgen en ‘heel hard’ gaan werken. In de tijd die de regering nog rest, zal vooral aandacht besteed worden aan onder meer onderwijs en gezondheidszorg.