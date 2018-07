Zevende Brokopondo School Quiz van Rosebel Gold Mines in Suriname

BROKOPONDO, 20 jul – De OS Afobakkaweg is vorige week uitgeroepen tot winnaar van de Brokopondo scholenquiz 2018. De scholenquiz maakt deel uit van het youth development program van Rosebel Gold Mines in Suriname. Het programma bestaat uit het Brokopondo speech contest voor VOJ scholen en de Brokopondo scholen quiz voor basisscholen en heeft als doel jong talent in het district Brokopondo te stimuleren.

Voor de quiz komen lagere scholen van het district Brokopondo tegen elkaar uit met teams bestaande uit twaalf leerlingen uit de zesde klas. De deelnemers krijgen vragen voorgelegd die betrekking hebben op de onderdelen Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur Onderwijs, Rekenen, Algemene Kennis, welke ook worden behandeld bij de GLO toets. De project commissie is samen met onderwijskundigen verantwoordelijk voor het opstellen en screenen van de quiz vragen.

Lea Ruimwijk, schoolhoofd OS Afobakaweg geeft aan enorm dankbaar te zijn met het initiatief van Rosebel. “Het organiseren van de Brokopondoscholen quiz geeft zowel de leerlingen als de school een ‘push’ om te werken naar betere studie resultaten. De hele klas wordt vanaf oktober meegenomen in de voorbereiding voor deelname aan de quiz. Er wordt flink met hen geoefend en de stof wordt regelmatig met hen herhaald. Wij gingen voor de overwinning en het is ons gelukt” Verder geeft het schoolhoofd aan dat de bijdrage van de Brokopondo scholen quiz terug te zien is in de cijfers van de school, maar ook aan de resultaten die naar het Ministerie van Onderwijs zijn gestuurd. Zij verwacht dat de school goede resultaten zal bereiken bij de GLO toets.

De Brokopondo School quiz werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Dit jaar deden in de voorronde 12 scholen uit de volgende dorpen mee: Brownsweg, Klaaskreek, Marshallkreek, Nieuw Lombe, Victoria, Nieuw Koffiekamp, Tapoeripa, Balingsoela en Brokpondo Centrum. Van de twaalf scholen zijn er zes door naar de finale: W.A.Liefdeschool, OS Brownsweg, EBG Balingsoela, Pater v / d Pluymschool (kampioen vorig jaar), OS Afobakkaweg en D. Yveraarschool.

Het evenement werd afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking: OS Afobakkaweg ontving als winnaar: een wisseltrofee, een trofee voor de eerste plaats, een cadeaubon voor school- en kantoorbenodigdheden, daarnaast ontving elk teamlid een medaille en een cadeaubon voor schoolbenodigdheden. De semi kampioen, de Pater v/d Pluymschool werd eveneens bedacht met een trofee en prijzenpakket.