Verklaring Alcoa bevestigt uitschakeling Surinaams parlement

PARAMARIBO, 20 jul – “In de afgelopen zes maanden heeft de Presidentiële Onderhandelingscommissie voor de Bauxietindustrie plannen van Suralco voor de ontmanteling grondig beoordeeld en goedgekeurd.” Dit stelt multinational Alcoa in een verklaring, die is uitgegeven temidden van aanzwellend sociaal protest. Er zijn dus, buiten het parlement om, vergaande afspraken gemaakt de afgelopen zes maanden. Zes maanden waarin het parlement keer op keer aan het lijntje is gehouden. Vooral de oppositie heeft meerdere malen aangedrongen op helderheid.

Het is er niet van gekomen. President Desiré Bouterse wist het zelfs klaar te spelen vergeetachtigheid aan de dag te leggen. Hij herinnerde zich niet meer dat het parlement informatie beloofd was over de voortgang van de onderhandelingen. Nu moet het van de multinational zelf vernomen worden. De spijkerharde conclusie is dat de Brokopondo-overeenkomst opengebroken is. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons beweert nochtans dat toestemming van het parlement nodig is.

Die toestemmig is dus niet meer nodig. De ‘ontmanteling’ waar Alcoa het over heeft, betreft de aluinaardefabriek te Paranam. Simons en ook andere parlementariërs zeggen dat ontmanteling niet kan zonder dat de overeenkomst wordt opengebroken. Alcoa meldt nu dat de onderhandelingscommissie, dus niet het parlement, heeft beoordeeld en heeft goedgekeurd. “De plannen voor de ontmanteling zijn grondig en zorgvuldig ontwikkeld volgens de juiste veiligheids- en milieustandaarden.”