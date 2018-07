Tegenstrijdige verklaringen over lot Surinaamse antidrugseenheid

PARAMARIBO, 19 jul – De politie-eenheid die onder meer belast is met drugsbestrijding is iet ontbonden. Dit zegt minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. Zijn bewering in het parlement staat haaks op die van politiebaas Roberto Prade. De hoogste man bij het Korps Politie Suriname zei tegenover de pers dat de eenheid ontbonden is. Getrouw zei in het parlement dat er overleg is geweest met de procureur-generaal. Maar die ontkent.

Volgens procureur-generaal Baidjnath Panday is er nooit overleg gevoerd over de zogenaamde counterrorism unit. Getrouw sprak dus niet de waarheid toen hij met kritische vragen overladen werd in het parlement. “Ik heb geen enkele unit ontmanteld. Ik heb slechts de politiemannen, die deel uitmaakten van de unit onttrokken na overleg met de procureur-generaal”, waren zijn woorden. De agenten zitten nu op andere posten.

De commandant van de eenheid is terug naar zijn oude positie: korpswoordvoerder. Prade heeft de ontbinding ook nog bevestigd met een zogenaamde dagorder. In de order wordt de ontbinding met zoveel woorden meegedeeld aan het korps. Volgens Getrouw zullen andere “nieuwe integere” functionarissen bij de eenheid worden geplaatst. Dat zal worden vooraf gegaan door een antecedentenonderzoek.