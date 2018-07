Regering Suriname eist excuses van Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken

PARAMARIBO, 19 jul – Tegen de ‘destabiliserende en denigrerende’ uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken wordt ‘met klem’ geprotesteerd. Dit laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten via het Nationaal Informatie Instituut. In dit verband is de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo ontboden op het ministerie. De diplomaat is een protestnota aangeboden. De uitspraken worden aangemerkt als een “gebrek aan oriëntatie inzake de samenstelling en leefvormen in Suriname.”

Ook zijn ze een “uiting van diepe minachting, bovendien in strijd zijnde met de realiteit aangaande het met veel inspanningen bereikte klimaat van saamhorigheid, de afwijzing van de door de koloniale machthebber toegepaste verdeeldheid onder de diverse etnische groeperingen, alsmede de weg die is afgelegd voor de vestiging van een democratische rechtsorde”, stelt Buitenlandse Zaken.

Geëist wordt dat de uitspraken zo spoedig mogelijk worden ingetrokken. Ook moet de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zijn excuses aanbieden aan het Surinaamse volk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de internationale gemeenschap via de geëigende diplomatieke kanalen informeren over deze aangelegenheid.