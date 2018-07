Plaat onder Coppenamebrug in Suriname los; brug afgesloten voor zwaar materieel

PARAMARIBO, 19 jul – De brug over de Coppenamerivier in Suriname is tot nader order gesloten voor zwaar materieel. Het Nationaal Informatie Instituut meldt dat de sluiting van de brug noodzakelijk is, omdat een plaat onder de brug is losgeraakt. Het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie doet er alles aan om het ontstane ongerief zo snel mogelijk tot het verleden te doen behoren. Tot dan is elke vorm van zwaar materieel, geladen of ongeladen trucks, trekkers en anderen, over deze brug verboden.

Slechts vrachtwagens, geladen of niet, met rijst en bacove bestemd voor de export, mogen normaal gebruik maken van de brug. Op de weggebruikers wordt een dringend beroep gedaan om de instructies nabij de brug strikt op te volgen, aldus de overheid.

De Coppenamebrug is een brug over de rivier Coppename in Suriname, die deel uitmaakt van de Oost-Westverbinding. De brug verbindt de plaatsen Jenny in het district Coronie en Boskamp in het district Saramacca en werd in 1999 geopend, een jaar voor de opening van de Jules Wijdenboschbrug over de Surinamerivier in Paramaribo.