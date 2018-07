Optreden met bivakmuts voortaan verboden bij Korps Politie Suriname

PARAMARIBO, 19 jul – Het ophebben van een bivakmuts in het openbaar mag niet meer. Dit staat in een ‘dienstorder’ uitgevaardigd door het ministerie van Justitie & Politie. De dienstorder is bestemd voor alle politieagenten, vooral leden van speciale eenheden. Enkelen hadden zich de gewoonte eigen gemaakt om op te treden met bivakmutsen op. Ook lieten deze functionarissen zich met bivakmuts zien op momenten waarop zij niet in actie waren. Het heeft al tot incidenten geleid.

Onlangs nog was er een conflict met een burger. De dame in kwestie dacht te maken te hebben met criminelen, toen zij een pompstation aandeed. De agenten hielden zich op dat momenten daar op. Volgens minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie is het uitgangspunt nog steeds dat politieagenten herkenbaar moeten zijn. Als zij niet in uniform gekleed zijn, moeten de agenten zich op een ‘behoorlijke manier’ legitimeren.

In de dienstorder wordt onder meer aangegeven hoe politieagenten gekleed moeten gaan tijdens werktijd. Ook zijn er instructies over het optreden zonder dienstuniform. Getrowu zei in het prlement dat er strenger gelet zal worden op de presentatie van politieagenten. Eerder had parlementariër Keshopersad Gangaram Panday (NDP) kritiek geuit. De voormalige politieman vindt het niet kunnen dat er gemaskerd opgetreden wordt.