PARAMARIBO, 19 jul – Zesdeklassers van de Elisabethschool II tijdens het landelijk eindexamen voor het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) in Suriname. De jaarlijkse toets is woensdag begonnen. De verwachtingen zijn hoog. In 2017 was 56,63% (6.427) van de 11.031 kandidaten succesvol. Dat was al beduidend meer dan de 52,12% geslaagden uit een groep van 11.139 het jaar daarvoor.

- Advertentie -