Suriname Paviljoen nieuw onderdeel op Kwaku Festival

AMSTERDAM, 18 jul – In samenwerking met de organisatie van het Kwaku Summer Festival is dit jaar een Suriname Paviljoen daar opgezet. Het festival ging op zaterdag 14 juli van start in de Amsterdamse Bijlmermeer. In het paviljoen staan verschillende bedrijven uit Suriname die in gecoördineerd verband hun producten en diensten presenteren aan de bezoekers van Kwaku.

Volgens de initiatiefnemers is het Kwaku Summer Festival hèt podium is voor Surinaamse bedrijven die hun vleugels willen uitslaan. Ze geven aan dat het paviljoen veel publiek trok, omdat het voor het eerst is dat zo veel bedrijven uit Suriname bij elkaar staan op dit culturele, cuinaire en muziekfestijn.

Een van de deelnemende bedrijven is Telesur (FOTO). Het Telecommunicatiebedrijf uit Suriname bouwt er een feestje. Het is immers tien jaar geleden dat Telesur Mobiel Nederland de Nederlandse markt betrad met het twee-landen-een-gevoel-concept dat zich richt op de Surinaamse diaspora in Nederland.