Misiekaba: uitspraken Nederlandse minister over Suriname dom

PARAMARIBO, 18 jul – ‘Domme uitspraken’. Dit vindt parlementariër André Misiekaba (NDP) van de recent uitgelekte stellingen van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Dat Blok Suriname typeert als een ‘mislukte staat’ raakt kant nog wel. Blok is gewoon niet goed geïnformeerd over het reilen en zeilen in de voormalige kolonie. Zulke uitspraken kunnen alleen komen van iemand die Suriname ‘totaal niet kent.’

Het bewijs levert Blok zelf met zijn argument dat de etnische opdeling Suriname maakt tot mislukte staat. “Ik neem de minister niet kwalijk, omdat ik denk dat hij Suriname niet kent. Ik weet niet of hij ooit hier is geweest, maar ik heb m’n twijfels daarover, want juist op het gebied waar hij meent Suriname te moeten bekritiseren is hét gebied waar wij het sterkst zijn en internationaal lof voor oogsten”, zegt Misiekaba tegenover de Ware Tijd.

Van Suriname wordt juist vaker gezegd dat de bevolkingsgroepen goed nast en met elkaar leven. “Dit ondanks de koloniale vaders van de minister ons hier hebben opgedeeld en een verdeel- en heerspolitiek hebben gevoerd”, aldus Misiekaba. Onlangs nog roemde de president van India, Ram Nath Kovind, het vreedzaam met elkaar omgaan van Surinamers. Misiekaba vindt de uitspraken gewoon nergens op slaan.