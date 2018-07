PARAMARIBO, 18 jul – Weer een ernstige aanrijding vandaag in Suriname; een vrachtwagen en een personenauto kwamen met elkaar in botsing op de Martin Luther Kingweg (‘Highway’) in Suriname. Zoals op de foto te zien is werd de personenauto flink aan de zij-/voorkant geraakt door de vrachtwagen. Één persoon raakte daarbij bekneld en de brandweer is bezig deze persoon te bevrijden. Nadere bijzonderheden volgen. Een filmpje van het ongeluk:

