15.000 euro voor tip in zaak van in Suriname ontsnapte hitman

AMSTERDAM, 18 jul – Justitie in Nederland heeft nieuwe foto’s vrijgegeven van de 35-jarige Gerel Palm, die in Nederland op de nationale opsporingslijst staat vanwege vermeende betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Ook looft justitie 15.000 euro uit voor de ‘gouden tip’ die leidt tot zijn aanhouding. Palm was in maart 2017 al aangehouden in Suriname maar ontsnapte twee weken later uit de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan, voordat hij zou worden uitgeleverd aan justitie in Nederland.

Palm, verdachte van een schietincident in Noordeloos waar in december 2016 twee mannen bijna bij om het leven kwamen wordt gezien als hitman voor de zogenaamde ‘Mocro-maffia’. Afgelopen juni werd bij het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein een rijbewijs van Palm aangetroffen. De politie denkt daarom dat hij nog steeds contact heeft met mensen in Nederland.

Om de kans op herkenning te vergroten heeft het onderzoeksteam van de politie nieuwe foto’s vrijgegeven, welke te zien zijn op politie.nl.