Ex-werknemer bauxietbedrijf Suralco: Suriname slaat veel te laat alarm

PARAMARIBO, 17 jul – Surinamers trekken veel te laat aan de bel als het gaat om de gevaren op en rond de aluinaardefabriek te Paranam. Dit zegt Parmin Singotiko, een voormalige werknemer van bauxietproducent Suralco. Hij werd in de jaren negentig op staande voet ontslagen. Sigotiko had vakbondsleider Fred Derby informatie doorgespeeld over levens- en milieubedreigende activiteiten. Volgens de klokkenluider is er nog steeds niets veranderd. Dat er in en buiten het parlement ophef wordt gemaakt, is een beetje een open deur intrappen.

Discussie over wel of geen gevaren, is in principe een gepasseerd station. Het is gevaarlijk op Paranam. “Nu stelt het parlement vragen over de ontmanteling. Waar was het parlement toen de aluminiumsmelter werd gesloten? De ‘pot room’ (smelter, red.) waar veel Surinamers van zijn doodgegaan? Hoe vaak wordt er onderzocht hoe een ex-Suralconiër dood gaat? Natuurlijk zal men praten over een hartinfarct, als je hart stopt”, zegt Singotiko tegenover Dagblad Suriname.

De ellende is dus veel groter dan in Suriname kan worden bevat. Door de jaren heen zijn grote hoeveelheden chemisch afval gewoon begraven. “Men praat over onderhandelingen. Men praat niet over hoe het staat met al het chemische afval. Men praat niet over de tikkende tijdbom. Dat baart mij zorgen. Wanneer in de toekomst Suriname ook te maken krijgt met aardbevingen en zware regenval, wat gebeurt er dan met het afval dat is begraven?”, aldus Singotiko.