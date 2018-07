Vliegtuig uit Suriname gespot in filmpje over vliegtuigen in woestijn

PARAMARIBO, 16 jul – Een bijzonder filmpje over honderden geparkeerde vliegtuigen in een woestijn gaat momenteel ook veel rond onder Surinamers op Facebook. De reden: in het filmpje is ook een vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij SLM uit Suriname te zien. Het gaat waarschijnlijk om een Boeing 747-300 die in 2010 daar geparkeerd werd.

De enige Boeing 747 in de geschiedenis van Surinam Airways vertrok op 18 januari 2010 van Schiphol voor een lange vlucht naar de woestijn van het Amerikaanse Marana. Daar werd het vliegtuig geparkeerd op Pinal Airpark. In het droge klimaat van Arizona is het voor de 747-300 wachten op een volgende koper, of op de slopershamer.

Vliegtuigen worden vaak in deze gebieden geparkeerd vanwege het klimaat. De droge en heldere weersomstandigheden minimaliseren de kans op corrosie. Om de toestellen te beschermen tegen zand, worden ze na aankomst voorzien van een laagje latex, dat wordt aangebracht op gevoelige plekken als de motoren, het landingsgestel en ramen.

Bekijk het SLM toestel hieronder (op 03.08):