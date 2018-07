Indiaas filmpje: ‘De interesse van China in Suriname’

PARAMARIBO, 16 jul- De interesse van China in Suriname is niet onopgemerkt gebleven in de rest van de wereld. Dat blijkt onder andere uit onderstaand kort filmpje van het Indiaas mediabedrijf World is One News (WION) met de titel ‘Beijing’s interest in Suriname; China Suriname’s top economic provider’.

“Er is in de buitenwereld weinig bekend over Suriname, een klein land aan de noordkust van Zuid-Amerika, maar het heeft zeker de aandacht getrokken van China, dat van nature veel hulpbronnen nodig heeft” aldus WION.

Het filmpje geeft in het kort aan hoe China’s interesse in de praktijk tot uiting komt. Bekijk de korte reportage hieronder: