Dichtslibbende vaargeul drijft Suriname economisch in het nauw

PARAMARIBO, 16 jul – De vaargeul van de Surinamerivier blijft vernauwen. Het is verwachtbaar dat de doorvaart komt stil te liggen over niet al te lange tijd. Volgens minister Stephen Tsang van Handel & Industrie is de regering zich ter dege bewust van de gevolgen voor de economie. Het dichtslibben van de rivier is al geruime tijd een enorme uitdaging. De plannen voor het uitbaggeren liggen al klaar. De kosten worden geschat op rond de honderd en vijftig miljoen dollar. Het geld ligt niet voor handen.

Er is gewoon niet genoeg in kas. En lenen is ook geen optie, daar het leningenplafond al is bereikt. De gevolgen zijn intussen al merkbaar. “De benzine die geïmporteerd wordt, komt met kleinere boten, omdat grotere boten niet kunnen. Als het zo doorgaat, zullen er nog kleinere boten komen en dat brengt extra kosten met zich mee”, zegt Tsang tegenover de Times of Suriname. Moeilijk wordt het sowieso.

Weliswaar is het een en ander nog niet echt te overzien. De duurdere brandstof zal uiteindelijk wel door werken. Maar ook de import van andere producten zal meer gaan kosten. “De doorberekening moet nog komen, afhankelijk van hoeveel er wordt geïmporteerd”, aldus Tsang. Intussen wordt in regeringskringen druk gezocht naar mogelijkheden. Tsang is er van overtuigd dat het probleem van de vaargeul niet op zijn beloop wordt gelaten.