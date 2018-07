Journalisten na jaren weer getuige van vernietigen drugs door OM Suriname

PARAMARIBO, 15 jul – Na jaren zijn journalisten in Suriname gisteren weer uitgenodigd om getuige te zijn van het vernietigen van in beslag genomen drugs. Zaterdag werd onder meer ruim 625 kg cocaïne en 556 kg marihuana door de politie vernietigd in het district Para. Het gaat om drugs die tussen februari tot en met juni dit jaar zijn onderschept.

Het uitnodigen van de pers komt ruim een week nadat voormalig minister van Justitie & Politie Chandrikapersad Santokhi de geheime vernietiging van in beslag genomen drugs aan de orde had gesteld. Volgens hem hangt te zeer een waas van geheimzinnigheid over de vernietiging van in beslag genomen drugs. Santokhi vindt dat de transparantie die zijn periode als minister kenmerkte, terug moet.

De drugsverbranding, die plaatsvond onder leiding van het Openbaar Ministerie, neemt uren in beslag. Vooral de geperste marihuana (yami) neemt veel tijd in beslag. Om ervoor te zorgen dat de drugs goed brandt, worden er oude banden gebruikt.