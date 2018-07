Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 14 jul – Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft binnen enkele dagen tijd twee keer een besluit genomen over de maandelijkse koopkrachtversterking. Uitgangspunt was dat ambtenaren deze maand toch al vakantiegeld krijgen. Vorig jaar juli was het al zo gedaan zonder al te veel commotie. Deze keer verliep het minder geruisloos. Ambtenaren die lont roken, begonnen wel te morren. Op sociale media werden al de eerste verzetssignalen afgegeven. Hoefdraad heeft blijkbaar eieren voor zijn geld moeten kiezen.

Frappant genoeg wordt in een officieel bericht stelling genomen tegen berichtgeving over de kennelijke bezuiniging. “Ambtenaren krijgen aan het eind van deze maand het normaal salaris plus het vakantiegeld. Hiertoe zijn de staten bij het ministerie van Financiën reeds in de maak. De bewindsman keurt een wilde oproep tot actie af en had eerder dat onduidelijkheden worden nagetrokken bij zijn ministerie”, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Toch is het dezelfde Hoefdraad die het volgende aan de ministerraad schreef: “In verband met de vakantie-uitkering, deel ik u mee dat over de maand juli alleen het bedrag van honderd Surinaamse dollar uitbetaald zal worden.” Nauwelijks drie dagen later werd de raad weer aangeschreven: “Ik wens aan te geven dat uitbetaling van koopkrachtversterking aan ambtenaren normaal zal plaatsvinden. Het bedrag van vijfhonderd Surinaamse dollar zal naast het bedrag van honderd Surinaamse dollar uitbetaald worden.”