Gesjoemel met export van illegaal hout in Suriname

PARAMARIBO, 14 jul – In Suriname is de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) gisteren gestuit op een partij houtblokken die niet legaal zijn voor export, maar toch langs de douane zijn gegaan. De container die gereed was voor export zou ten onrechte geseald zijn door de douane, aldus de Surinaamse site Starnieuws.

Volgens de site constateerde Bosbeheer Suriname dat het gaat om houtblokken die niet voorzien zijn van hun SBB-labels. Er is ook geen informatie van herkomst en het hamermerk van keuring van de SBB ontbreekt eveneens. Desondanks was de container, die te Afobaka was ingeladen, gewoon door de douane geseald.

De zaak is nu in onderzoek bij de politie. Volgens Starnieuws is de grote vraag die beantwoord moet worden: ‘Hoe is het mogelijk om de container geseald te krijgen, terwijl de houtblokken niet legaal waren voor export?‘