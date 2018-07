DA ’91: verband tussen nieuwe wet en gevangenschap Dino Bouterse in Amerika

PARAMARIBO, 14 jul – De politieke partij DA ’91 ziet een direct verband tussen de onlangs door het parlement goedgekeurde Inter-Amerikaanse Convention on Serving Criminal Sentences Abroad en Dino Bouterses gevangenschap in Amerika. De aanname dient een eng persoonlijk belang. Het verbaast daarom dat het hele parlement, inclusief de oppositie, akkoord is gegaan. De eensgezindheid kan niet aan iets anders worden toegeschreven dan pure ‘politieke naïviteit’.

Toch zijn er voorafgaand aan de goedkeuring heel serieuze debatten gevoerd. Alleen, DA ‘91 is er niet erg van onder de indruk. Wat als opmerkelijk wordt ervaren, is dat minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie zo de nadruk legde op “de vrijheid van de regering om gratie te verlenen aan veroordeelden die terugkeren onder dit verdrag.” Getrouw deed dit tijdens de debatten. Het kan maar één ding betekenen.

DA ’91 is er van overtuigd dat “de plotse noodzaak om de conventie aan te nemen, te maken heeft met het belang van onder andere de zoon van de president die een zestien jaar lange straf uitzit in de VS. Duidelijker kan het niet zijn, dat de intentie van de aanname slechts ten dienste staat van het enge belang van de president. De naïviteit voorgewend door het totale parlement is een absoluut dieptepunt.”