Chinese vrouwenbende in Suriname licht bejaarden op

PARAMARIBO, 13 jul – Drie oudere vrouwen van Chinese afkomst zeggen opgelicht te zijn door drie anderen. Volgens het Korps Politie Suriname betreft het afzonderlijke gevallen. De oudjes werden benaderd door een Chinese vrouw. Die zei te weten dat de oudere vrouw huiselijke problemen had. Samen werd getogen naar een tweede en dan een derde vrouw. Steeds weer werd het verhaal van huiselijke problemen opgehangen. De derde ‘ziener’ had ook nog een onheilstijding.

Volgens deze dame zouden de problemen kunnen leiden tot de dood van een naast familielid. Om die tragiek te keren moesten de oudere vrouwen hun sieraden en geld afstaan. Het was een soort offer bij rituele handelingen. De kostbaarheden werden – zo op het oog – in een tas gedaan. Op gegeven moment werd de tas overhandigd aan de oudere. Haar werd op het hart gedrukt niet in de tas te kijken voor het verstrijken van een bepaalde datum.

Thuis werd toch maar gekeken. Behalve een pakje rijst, twee flessen water en twee pakken beschuitjes was er niets te zien. De drie opgelichte vrouwen hebben afzonderlijk aangifte gedaan. Volgens de politie zijn alle drie benaderd in de omgeving van de Centrale Markt in Paramaribo. Het advies van de politie: “Niet in verhalen geloven van anderen, die vragen om geld en andere waardevolle goederen om zogenaamd een gunst te bewijzen.”