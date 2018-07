Bankzaken in Suriname duurder door ‘zwakke’ controle

PARAMARIBO, 12 jul – De slechte controle op het bankwezen en financiële stromen komt de samenleving duur te staan. Dit stelt VHP-leider en voormalig minister van Justitie & Politie Chandrikapersad Santokhi. Al in zijn periode minister is aardig wat wetgeving geslagen. De bedoeling was ongewenste praktijken in het financiële circuit te voorkomen. Toch is het fout gegaan en de samenleving betaalt de hoge prijs.

De banken nemen zelf maatregelen om niet in diskrediet te raken. Het storten van grote bedragen is omslachtiger geworden. Ook worden hoge kosten in rekening gebracht. Dat is de prijs voor falende controle. Al de nieuwe wetten over controle op geldstromen worden straal genegeerd. “Suriname heeft tot nog toe slechts gehandeld om niet op een zwarte lijst te belanden”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname.

Het naleven van de wetten is achterwege gelaten. “Nu zie je dat geld van bankinstellingen in beslag is genomen in Nederland. En precies die wetten die wij hebben, hebben zij ook. Zij willen ook nagaan van wie het geld is. Nu Nederland vraagt van wie het is, gaat men hier hals over kop allerlei maatregelen treffen”, aldus Santokhi. Hij vindt de hogere bankkosten pure uitbuiting. Daar moet het parlement over praten met de regering.